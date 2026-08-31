Культурная афиша сентября: Cosmoscow, русалки и неизвестный Летов

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 4–6 сентября Москва, «Тимирязев-центр» Главное событие мира современного искусства пройдет уже в 14-й раз.
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