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РБК СТИЛЬ

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Культурная афиша сентября: Cosmoscow, русалки и неизвестный Летов

Культурная афиша сентября: Cosmoscow, русалки и неизвестный Летов

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 4–6 сентября Москва, «Тимирязев-центр» Главное событие мира современного искусства пройдет уже в 14-й раз.

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