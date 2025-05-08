Путин и Си Цзиньпин встретятся на отдельном чаепитии в Москве

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут отдельное чаепитие в Москве. Си Цзиньпин прибыл в российскую столицу для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы и пробудет там до 10 мая.