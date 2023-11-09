В Архангельской области продолжается рост заболеваемости COVID-19

По сравнению с предыдущей неделей, он увеличился практически на треть Такие выводы следуют из еженедельного мониторинга эпидемиологической обстановке в регионе, предоставленного управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.
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