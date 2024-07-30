Девонте Грэм подпишет однолетний контракт с «Портлендом»

Свободный агент Девонте Грэм (29 лет, 185 см) договорился с «Блэйзерс» о контракте на один год. В минувшем сезоне разыгрывающий провел за «Сан-Антонио» 23 матча, набирая в среднем 5,0 очка и 2,1 передачи.