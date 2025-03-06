В Госдуме сравнили Макрона с Наполеоном после истеричных слов об РФ

Депутат Шеремет: Макрон продолжает мутить воду в ЕС истеричными словами о России Слова президента Франции Эммануэля Макрона об «угрозе» Европе со стороны России стали настоящей истерикой, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.