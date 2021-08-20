Происходящее на Солнце астрономов уже пугает

Как давно обратили внимание многие люди, отслеживающие доступную из публичных сервисов ситуацию в околоземном пространстве – в ближнем космосе творятся какие-то странные дела: магнитное поле Земли деформировано, солнечные ветер дует не со стороны Солнца, а с противоположной стороны, участились гамма-всплески, которые пошли сериями и тоже какие-то странные: Чудит и Солнце, демонстрируя какие-то необычно сильные вспышки и странные пятна, расположенные далеко от экватора – на таком удалении (43 градуса) пятен не было никогда: И вот, как сообщает spaceweather.