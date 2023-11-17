Россия на Dubai Airshow 2023: шоу, которое не заказывали

Герой спецоперации Ка-52 в «экспортном» исполнении в Дубаи. Можем себе позволить? Фото – Михаила Жердева Иррациональные доводы Тимати и Лепс на разогреве публики в элитном отеле The Theater Dubai, элитное спиртное, яства и все остальное, присущее российским вечеринкам в Объединенных Арабских Эмиратах.