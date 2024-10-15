Тут нас британцы решили поучить управлению экономикой. Говорят, мы опасно это делаем. Не надо так! Навернётесь! Это пока у вас рост и кажется, что всё в порядке.
Путин опасно управляет экономикой
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Заместить импорт с переменным успехом пытаются российские и арабские производители.
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4 час.
Ольга Коннова
Чушь! Не надо говорить о том, о чем не знаете! Очень много маленьких компаний, которые производят прекрасные духи. Аналоги известнейших брендов! Красная Заря тоже работает.
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2 час.
Марина
Это вам в ЦИПСО сказали написать? Фуууу, а что-то умное сказать можете?))))
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1 час.
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