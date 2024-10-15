Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    Это вам в ЦИПСО сказали написать? Фуууу, а что-то умное сказать можете?))))Путин опасно упра...
  • Ольга Коннова
    Чушь! Не надо говорить о том, о чем не знаете! Очень много маленьких компаний, которые производят прекрасные духи. Ан...Путин опасно упра...
  • Иринушка
    Судя по информации о его личной жизни -  просто шикарный клиент для психиатра.Генсек НАТО оцени...

Путин опасно управляет экономикой

Путин опасно управляет экономикой

  Тут нас британцы решили поучить управлению экономикой. Говорят, мы опасно это делаем. Не надо так! Навернётесь! Это пока у вас рост и кажется, что всё в порядке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Заместить импорт  с переменным успехом пытаются российские и арабские производители.
Ответить
4 час.
Ольга Коннова
Чушь! Не надо говорить о том, о чем не знаете! Очень много маленьких компаний, которые производят прекрасные духи. Аналоги известнейших брендов! Красная Заря тоже работает.
Ответить
2 час.
Марина
Это вам в ЦИПСО сказали написать? Фуууу, а что-то умное сказать можете?))))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх