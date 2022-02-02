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Silicon Motion: твердотельные накопители с PCIe 5.0 станут массовыми не раньше 2024 года

Silicon Motion: твердотельные накопители с PCIe 5.0 станут массовыми не раньше 2024 года

По мнению компании Silicon Motion, одного из основных производителей контроллеров для SSD, массовый переход на использование интерфейса PCIe 5.

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