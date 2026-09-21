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Владимирские новости

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Владимирскую область с вторника ждут дожди и похолодание

Владимирскую область с вторника ждут дожди и похолодание

После относительно теплого понедельника со вторника во Владимирской области ожидаются дожди, а к пятнице температура опустится до +16°C днем и +8°C ночью.

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