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Аргументы и Факты

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Рубио: США по-прежнему надеются уладить украинский конфликт

Рубио: США по-прежнему надеются уладить украинский конфликт

Соединённые Штаты продолжают надеяться на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

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