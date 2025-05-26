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Царьград

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Алла Пугачёва поздравила Кристину Орбакайте с 54-летием на Кипре

Алла Пугачёва поздравила Кристину Орбакайте с 54-летием на Кипре

Алла Пугачёва поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с 54-летием через социальные сети. Воссоединение семейства состоялось на Кипре в Лимасоле, где Орбакайте посетила выступление Примадонны в местном театре.

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