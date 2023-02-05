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«Взгляд профессорский»: петербуржцы пришли в восторг от редкой совы, остановившейся в Приморском районе

Краснокнижная бородатая неясыть попала на фото и видео в Северной столице. В Приморском районе Петербурга, недалеко от станции метро «Комендантский проспект», жители заметили невероятно красивую сову.

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