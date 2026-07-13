Происшествия
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Происшествия

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В Саратове полицейские изъяли у мужчины один килограмм прегабалина, замаскированного под биодобавку

В Волжском районе города Саратова сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

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