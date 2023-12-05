Центр культурного развития «Синьковский» в Дмитровском округе отпраздновал 60-летие

Центр культурного развития «Синьковский» отметил 60-летний юбилей. К празднику приурочили концерт «Источник талантов», собравший лучшие хореографические и вокальные номера творческих коллективов Дмитровского округа.
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