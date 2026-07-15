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Егор Крид проиграл 400 тысяч рублей, поставив на «обе забьют» в первом тайме матча Англия – Аргентина

Рэпер Егор Крид проиграл крупную сумму на матче Англия – Аргентина. Музыкант поставил 400 тысяч рублей на «обе забьют» в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2026.

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