Тимуровцы XXI века помогают нижегородским пенсионерам по хозяйству и благоустройству приусадебных участков

Этим летом в Нижегородской области стартовал социальный проект "Нижегородские тимуровцы 21 века". Инициаторами проекта являются Единый центр социального обслуживания населения области, Дом народного единства и региональное отделение "Движения Первых".
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