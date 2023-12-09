15 малоизвестных фактов о Дарте Вейдере

Дарт Вейдер – один из самых канонических злодеев в истории кинематографа. Его образ легко узнаваем, а фраза «Люк, я твой отец» прочно вошла в нашу жизнь, став мемом и поводом для многочисленных пародий и шуток.
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