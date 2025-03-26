В Калининградской области начали собирать по 600 российских ноутбуков в день

Специализирующаяся на разработке и производстве электроники российская компания GS Group объявила о запуске сборки отечественных ноутбуков на производственной площадке дочерней компании "Цифровые Телевизионные Системы" (ЦТС), расположенной в Гусеве Калининградской области.
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