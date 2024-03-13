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«Доля в противостоянии с Россией»: Латвия профинансирует «продвижение демократии» на постсоветском пространстве

«Доля в противостоянии с Россией»: Латвия профинансирует «продвижение демократии» на постсоветском пространстве

Рига намерена профинансировать масштабную программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза, включая Украину, Молдавию, Армению и Белоруссию.

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