«Доля в противостоянии с Россией»: Латвия профинансирует «продвижение демократии» на постсоветском пространстве

Рига намерена профинансировать масштабную программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза, включая Украину, Молдавию, Армению и Белоруссию.
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