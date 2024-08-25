Симоньян: Дуров уехал из России и стал Полем дю Ровым, но это не помогло

Никто не обязан подчиеяться спецслужбам,много эти свиньи на себя берут.У нас свободный мир и не прзволим возродить диктатуру как на Украине "Просроченый" творит.Он обязан на украинцев работать,а не Украину ломать,напоминаю!

АК

Александр Кутуев

Вся его вина заключается только в том, что он русский! Больше за ним каких-то больших грехов вроде и нет. При этом он может дать очень много полезной информации для ЦРУ. Уши дяди Сэма видны за этим отчетливо. Не глупый парень, конечно, но не успел врубиться кто в этом мире главный злодей, а кто главный герой. Самовлюбился к сожалению.