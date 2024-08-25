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Аргументы и Факты

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Симоньян: Дуров уехал из России и стал Полем дю Ровым, но это не помогло

Симоньян: Дуров уехал из России и стал Полем дю Ровым, но это не помогло

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свое время уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами, и даже сменил имя, но это ему не помогло, отметила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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Комментарии
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Eduard
Никто не обязан подчиеяться спецслужбам,много эти свиньи на себя берут.У нас свободный мир и не прзволим возродить диктатуру как на Украине &quot;Просроченый&quot; творит.Он обязан на украинцев работать,а не Украину ломать,напоминаю!
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15 час.
Eduard
И при этом власти Запада Украину кровью заливают,хотя Украина к вам никакого отношение не имеет!Как видите никто Шольца,Дуду,Байдена не хватает за миллионы убииых пр их вине!
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15 час.
АК
Александр Кутуев
Вся его вина заключается только в том, что он русский! Больше за ним каких-то больших грехов вроде и нет. При этом он может дать очень много полезной информации для ЦРУ. Уши дяди Сэма видны за этим отчетливо. Не глупый парень, конечно, но не успел врубиться кто в этом мире главный злодей, а кто главный герой. Самовлюбился к сожалению.
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12 час.

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