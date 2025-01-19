Правительство США считает GlobalFoundries хорошим кандидатом на спасение Intel До сих...

Правительство США считает GlobalFoundries хорошим кандидатом на спасение IntelДо сих пор считалось, что интерес к покупке производственных активов Intel проявляли крупные поставщики полупроводниковой продукции в лице Qualcomm и Broadcom, но недавняя публикация на страницах Bloomberg позволила иначе взглянуть на статус компании GlobalFoundries — по мнению американских чиновников, она могла бы составить хорошую пару Intel.