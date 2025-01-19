НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Правительство США считает GlobalFoundries хорошим кандидатом на спасение Intel До сих...

Правительство США считает GlobalFoundries хорошим кандидатом на спасение Intel До сих...

Правительство США считает GlobalFoundries хорошим кандидатом на спасение IntelДо сих пор считалось, что интерес к покупке производственных активов Intel проявляли крупные поставщики полупроводниковой продукции в лице Qualcomm и Broadcom, но недавняя публикация на страницах Bloomberg позволила иначе взглянуть на статус компании GlobalFoundries — по мнению американских чиновников, она могла бы составить хорошую пару Intel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх