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Празднование Дня ВМФ в Архангельске началось с возложения цветов к Вечному огню

Празднование Дня ВМФ в Архангельске началось с возложения цветов к Вечному огню

Этот праздник в Архангельской области всегда отмечается масштабно.В торжественном мероприятии на площади Мира приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители регионального правительства, областного Собрания депутатов и администрации города, военнослужащие, ветераны флота, кадеты, архангелогородцы и гости города.

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