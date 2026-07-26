Празднование Дня ВМФ в Архангельске началось с возложения цветов к Вечному огню

Этот праздник в Архангельской области всегда отмечается масштабно.В торжественном мероприятии на площади Мира приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители регионального правительства, областного Собрания депутатов и администрации города, военнослужащие, ветераны флота, кадеты, архангелогородцы и гости города.