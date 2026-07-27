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Всё о женщинах

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Осторожно, жизнь — не шоу: как понять, что вы доверили самое сокровенное плохому специалисту

Осторожно, жизнь — не шоу: как понять, что вы доверили самое сокровенное плохому специалисту

Случалось ли вам спорить о работе психологов? Наверняка. Одни на них молятся, благодарят за помощь, другие с недоверием поводят плечами — ну сходил, но лучше не стало, да и осадок от общения остался такой, что.

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