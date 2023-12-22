Между посёлком Память Парижской Коммуны и Нижним Новгородом перестал ходить автобус №1000

"Тысячный" автобус больше не будет курсировать по маршруту в Нижегородской области.Автобус №1000 прекратил работу на маршруте посёлок Память Парижской Коммуны - Бор - автостанция "Канавинская" (Нижний Новгород).
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