Владислав Пинаев рассказал о прибытии в город первых пассажиров состава «Уральский экспресс. По дороге Демидовых», для которых подготовили экскурсию, подъем на Лисью гору и мастер-класс по тагильской росписи.
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