США отказались извиняться за краткий разговор Блинкена с Лавровым

В Вашингтоне полагают, что Соединенным Штатам не за что извиняться из-за краткой беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече G20 в Индии, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс.