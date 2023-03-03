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США отказались извиняться за краткий разговор Блинкена с Лавровым

США отказались извиняться за краткий разговор Блинкена с Лавровым

В Вашингтоне полагают, что Соединенным Штатам не за что извиняться из-за краткой беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече G20 в Индии, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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