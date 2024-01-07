В жилищно-коммунальной службе ВВО по Забайкальскому краю в период новогодних праздников дежурят противоаварийные команды

При этом своевременная и плановая подготовка водопроводно-канализационного, теплового хозяйства и казарменно-жилищного фонда жилищно-коммунальной службы позволяет обеспечивать безаварийную работу всех коммунальных объектов производственных участков.
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