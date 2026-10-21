Нормативы по лазерному бою включили в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Теперь участники смогут получать официальные спортивные разряды, а судьи пройдут обязательную аккредитацию.
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