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Генштаб ВСУ: обстановка в зоне боевых действий остается крайне сложной

Генштаб ВСУ: обстановка в зоне боевых действий остается крайне сложной

Ситуация в зоне ведения боевых действий для украинской армии остается сложной. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Генштаб ВСУ.

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