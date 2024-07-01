Новость о внебрачных детях мужа Алсу взорвала Сеть — что скрывал Абрамов

Светская львица дала комментарий о связи с бизнесменом. Алсу с мужем Яном Абрамовым Социальные сетиНакануне в СМИ попал слух о том, что светская львица, блогер и участница шоу «Холостяк» Екатерина Заворовская весной родила от мужа певицы Алсу близнецов.