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Военное обозрение

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Официальный представитель ЦАХАЛ озвучил противоречивую информацию о числе заложников, находящихся у ХАМАС

Официальный представитель ЦАХАЛ озвучил противоречивую информацию о числе заложников, находящихся у ХАМАС

Как известно, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после дерзкого нападения отрядов палестинского движения ХАМАС на сопредельные с сектором Газа израильские районы.

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