Любопытности и невероятности

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Уникальная возможность перенести заводы из Германии в Россию. М. Хазин

Уникальная возможность перенести заводы из Германии в Россию. М. Хазин

00:00 Как можно увеличить производительность труда в два раза05:11 Почему мы сейчас как Российская Империя07:54 За счёт чего живут убыточные предприятия09:20 Где наши специалисты15:40 Почему западный бизнес переезжает в Россию20:36 Как перенести промышленность из Германии25:00 Секрет национальных проектов29:59 Научная организация труда35:17 Главная проблема крупных предприятий в России37:28 Потенциал новых технологий в РФ40:28 Уникальное сочетание ресурсов в России43:15 Чего боятся европейцы45:15 Структура по закупке предприятий в Германии.

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