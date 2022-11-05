Уникальная возможность перенести заводы из Германии в Россию. М. Хазин

00:00 Как можно увеличить производительность труда в два раза05:11 Почему мы сейчас как Российская Империя07:54 За счёт чего живут убыточные предприятия09:20 Где наши специалисты15:40 Почему западный бизнес переезжает в Россию20:36 Как перенести промышленность из Германии25:00 Секрет национальных проектов29:59 Научная организация труда35:17 Главная проблема крупных предприятий в России37:28 Потенциал новых технологий в РФ40:28 Уникальное сочетание ресурсов в России43:15 Чего боятся европейцы45:15 Структура по закупке предприятий в Германии.