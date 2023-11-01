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С 1 ноября в РФ стартовала льготная программа "Арктической ипотеки" под 2%

С 1 ноября в РФ стартовала льготная программа "Арктической ипотеки" под 2%

С 1 ноября в России стартовала льготная программа "Арктическая ипотека". Об этом сообщаетТАСС. Отмечается, что "Арктическая ипотека" будет действовать в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в северных муниципалитетах Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

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