В Европе признали политическое поражение от России

26 февраля 2025 в 08:32 Россия нанесла Европе сокрушительное политическое поражение, заявил в статье для IL Fatto Quotidiano глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss, социолог Алессандро Орсини.
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