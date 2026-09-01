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ВЕСТИ КРЫМ

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1 сентября в Симферополе открыли новую школу

1 сентября в Симферополе открыли новую школу

Как сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, в школе № 45, рассчитанной на 500 мест, созданы современные условия для всестороннего развития детей.

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