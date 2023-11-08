В Госдепе заявили о желании «задушить» проект «Арктик СПГ-2»

США добиваются прекращения существования проекта по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». Об этом заявил 8 ноября помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, передает РИА Новости.