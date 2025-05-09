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Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы

Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы

Приказ о проведении салютов в честь 80-летия Побед подписан главой Минобороны Андреем Белоусовым.В соответствии с приказом, обнародованным оборонным ведомством, салюты можно будет увидеть в российской столице и городах героях (Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула), а также в городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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