Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы

Приказ о проведении салютов в честь 80-летия Побед подписан главой Минобороны Андреем Белоусовым.В соответствии с приказом, обнародованным оборонным ведомством, салюты можно будет увидеть в российской столице и городах героях (Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула), а также в городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.