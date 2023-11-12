Страна и люди
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Страна и люди

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Российские военные прибыли в Буркина-Фасо

Российские военные прибыли в Буркина-Фасо

Первые российские военные прибыли в Буркина-Фасо по договоренности с мин.обороны страны.Ил-76 ВВС России с российскими военными приземлился в пятницу в Уагадугу — столице Буркина-Фасо, пишет издание Jeune Afrique (https://www.

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Комментарии
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Александр Чумак
Бог в помощь вам, российские ребята!. Докажите на этой земле, что вы во многом лучшие от французских колонизаторов?!!!.👍😀😍❤️🌟💯👌😆🤠💯🌹🌹🌹☘️💪✊😄
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10 час.
Геннадий Свешников
Браво❗Вагнер и Российским военным❗👍👁️🥁🪗🎻🎷❤️🙏
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8 час.

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