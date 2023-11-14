«Не виден на радарах»: какие страны выстроятся в очередь за российским истребителем Checkmate

Российский истребитель Checkmate займет уверенную позицию на рынке военной техники. Такое мнение высказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.
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