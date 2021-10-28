Политика как она естьПолитика"Философский пароход" Ленина и Путина. В чем разница? "Философский пароход" художник Дмитрий Пантюхин Термин "Философский пароход" знают, или слышали, наверняка, многие.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVasja ChabibulinЛиберастные проститутки эти "оппозиционеры"ЛСЛюдмила СергееваВредят в России в основном евреи, такие, как этот Дима Быков, он же Зильбертруд. Чтобы скрыть свою подлую сущность, они часто берут русские фамилии В основном птиц и зверей- Медведев, Волков, Зайцев, Сурков, Соколов, Соловьёв, Синицын, Воробьёв и пр. Нет им числа.И не уезжают же в свой Израиль. Там таких много, и не очень-то украдёшь и продашь. А за продажу России хорошо платят. " Они рассеются по свету, не потому что гонят их, а потому что звон монеты прельщает их в руках чужих". Л.КорниловВладимир ПлотниковБез упоминания антиваксеров статью не оплатят. Так чем вы отличаетесь от них?ВДВячеслав ДолининНе надоело Собчачку причислять к оппозиции? Она ведь против дяди Вовы, которого знает с детства, ничего не имеет.Комментировать
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