Политика как она есть

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"Философский пароход" Ленина и Путина. В чем разница?

"Философский пароход" Ленина и Путина. В чем разница?

"Философский пароход" художник Дмитрий Пантюхин   Термин "Философский пароход" знают, или слышали, наверняка, многие.

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Vasja Chabibulin
Либерастные проститутки эти "оппозиционеры"
Людмила Сергеева
Вредят в России в основном евреи, такие, как этот Дима Быков, он же Зильбертруд. Чтобы скрыть свою подлую сущность, они часто берут русские фамилии В основном птиц и зверей- Медведев, Волков, Зайцев, Сурков, Соколов, Соловьёв, Синицын, Воробьёв и пр. Нет им числа.И не уезжают же в свой Израиль. Там таких много, и не очень-то украдёшь и продашь. А за продажу России хорошо платят. " Они рассеются по свету, не потому что гонят их, а потому что звон монеты прельщает их в руках чужих". Л.Корнилов
Владимир Плотников
Без упоминания антиваксеров статью не оплатят. Так чем вы отличаетесь от них?
Вячеслав Долинин
Не надоело Собчачку причислять к оппозиции? Она ведь против дяди Вовы, которого знает с детства, ничего не имеет.

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