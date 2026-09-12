Экстремальная жара в Амазонии растёт быстрее среднего в 10% бассейна

Центральная и северная части Амазонского бассейна превратились в неожиданный очаг стремительного роста климатических экстремумов: именно здесь — а не на юге, который принято считать главным «горячим пятном» — экстремальные температуры сухого сезона росли быстрее всего за последние 43 года.