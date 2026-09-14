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Татар-информ

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Госстройнадзор: В федеральном реестре нет проблемных объектов из Татарстана

Госстройнадзор: В федеральном реестре нет проблемных объектов из Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Едином реестре проблемных объектов сейчас нет ни одного объекта из Татарстана.

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