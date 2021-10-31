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А меня переписывать не надо, я есть в МФЦ

А меня переписывать не надо, я есть в МФЦ

Картинка из Яндекса Зачем нас переписывать. ведь мы все есть в МФЦ.Сегодня я отказалась давать данные переписчику.

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Святогор Князев
Так вы сами все это выбрали)))))
Святогор Князев
Ха-ха-ха))) А Вы значится и есть тот самый бот который следит за чистотой помыслов россиян? Или зарплату в ЕР получаете?))))
Андрей Смирнов
Да-да,получаю и тот самый...А Вы-то троль ..))
Святогор Князев
Как же вас корежит то болезный,)))) Бесовщина! И черноту свою государственным гербом зря закрываете, у вас язык поганый...по нему все видно..
Андрей Смирнов
Да,чего-то корежит)) Но только от таких как Вы,драгоценный..))
Nina Pudikova
А грязью то вас понесло!
Андрей Смирнов
Минусы с плюсами не перепутали?))
Святогор Князев
Это вы перепутали свой народ с чужой элитой, а с минусами я как-нибудь сам разберусь..
Андрей Смирнов
Да это ж Вы смеетесь над русским народом,а вот свой он Вам-это вопрос...))
Андрей Смирнов
Разбирайтесь.))
Святогор Князев
Я этому народу 30 лет отслужил, а что сделали вы любезный? Если вас устраивает факт что народ ставят в стойло, то какой же вы народ? Так, население, идущее на бойню! Поставил себя со стороны? Да, потому что поступал честно, с открытым забралом, черное называл черным, а белое белым,!
Андрей Смирнов
Дочь офицера?.драгоценный..))
Святогор Князев
А, так у вас параноя, на фоне борьбы с какляцким ССО))) Ну так бы и сказали, я бы не стал на вас время терять драгоценный вы наш)))
Андрей Смирнов
Пшел вон..))
Ирина Черных
Как видите, дурак, на которого Вы потратили время, сам себя выдал, когда закончились его хилые аргументы.
Ирина Черных
Автор прав, нам разные руководящие говорят одно, а на самом деле делается совсем другое: говорят о борьбе с ценами, а ценыы растут; говорят о добровольном вакцинировании, но вводят какие-то странные Qr-коды и прочие ограничения и даже штрафы. А если еще почитать Закон о принудительной эвакуации!

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