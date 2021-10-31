А меня переписывать не надо, я есть в МФЦ

Андрей СмирновБизнес и финансыА меня переписывать не надо, я есть в МФЦ Картинка из Яндекса Зачем нас переписывать. ведь мы все есть в МФЦ.Сегодня я отказалась давать данные переписчику.Вернуться к статье163НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСвятогор КнязевТак вы сами все это выбрали)))))Святогор КнязевХа-ха-ха))) А Вы значится и есть тот самый бот который следит за чистотой помыслов россиян? Или зарплату в ЕР получаете?))))Андрей СмирновДа-да,получаю и тот самый...А Вы-то троль ..))Святогор КнязевКак же вас корежит то болезный,)))) Бесовщина! И черноту свою государственным гербом зря закрываете, у вас язык поганый...по нему все видно..Андрей СмирновДа,чего-то корежит)) Но только от таких как Вы,драгоценный..))NPNina PudikovaА грязью то вас понесло!Андрей СмирновМинусы с плюсами не перепутали?))Святогор КнязевЭто вы перепутали свой народ с чужой элитой, а с минусами я как-нибудь сам разберусь..Андрей СмирновДа это ж Вы смеетесь над русским народом,а вот свой он Вам-это вопрос...))Андрей СмирновРазбирайтесь.))Святогор КнязевЯ этому народу 30 лет отслужил, а что сделали вы любезный? Если вас устраивает факт что народ ставят в стойло, то какой же вы народ? Так, население, идущее на бойню! Поставил себя со стороны? Да, потому что поступал честно, с открытым забралом, черное называл черным, а белое белым,!Андрей СмирновДочь офицера?.драгоценный..))Святогор КнязевА, так у вас параноя, на фоне борьбы с какляцким ССО))) Ну так бы и сказали, я бы не стал на вас время терять драгоценный вы наш)))Андрей СмирновПшел вон..))Ирина ЧерныхКак видите, дурак, на которого Вы потратили время, сам себя выдал, когда закончились его хилые аргументы.Ирина ЧерныхАвтор прав, нам разные руководящие говорят одно, а на самом деле делается совсем другое: говорят о борьбе с ценами, а ценыы растут; говорят о добровольном вакцинировании, но вводят какие-то странные Qr-коды и прочие ограничения и даже штрафы. А если еще почитать Закон о принудительной эвакуации!Комментировать
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