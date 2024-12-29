ВСУ готовятся закрыть в гигантском котле: Карта специальной военной операции на Украине на 29 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий становится ключевым инструментом для понимания текущей обстановки на различных участках фронта.
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