Под Казанью экологи и охотпользователи спасли лебедя, провалившегося во впадину

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам Сегодня в Высокогорском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с охотпользователями охотхозяйства «Шушма» спасли краснокнижного лебедя-шипуна (Cygnus olor), который провалился в заполненную водой впадину и не мог выбраться.