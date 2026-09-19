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Татар-информ

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Под Казанью экологи и охотпользователи спасли лебедя, провалившегося во впадину

Под Казанью экологи и охотпользователи спасли лебедя, провалившегося во впадину

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам Сегодня в Высокогорском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с охотпользователями охотхозяйства «Шушма» спасли краснокнижного лебедя-шипуна (Cygnus olor), который провалился в заполненную водой впадину и не мог выбраться.

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