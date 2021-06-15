Иркутск Сегодня

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Иркутской области выделили дополнительные средства на тушение пожаров

Иркутской области выделили дополнительные средства на тушение пожаров

Иркутской области выделили дополнительные средства на тушение пожаров из федерального бюджета. В том числе на авиамониторинг лесопожарной обстановки Приангарью направят дополнительно 81,5 миллиона рублей, и на само тушение – 186,7 миллиона рублей.

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