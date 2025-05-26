Банк Таиланда заблокировал счета россиян: кризис для туристов

Крупнейший коммерческий банк Таиланда — Bangkok Bank — прекратил обслуживание граждан России. После блокировки счетов тысячи релокантов и туристов не смогли пользоваться картами, выданными этим банком, сообщил Telegram-канал Mash.
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