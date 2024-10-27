Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам Запада

Лидия Санникова

С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн. Хотя президент Сербии Александр Вучич и раньше признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны, об объеме таких поставок впервые стало известно из публикации газеты Financial Times.