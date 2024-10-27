Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Такое заявление в интервью ТАСС сделал министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.
Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам Запада
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Лидия Санникова
С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн. Хотя президент Сербии Александр Вучич и раньше признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны, об объеме таких поставок впервые стало известно из публикации газеты Financial Times.
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сербия окажет Украине помощь на миллионы евро. Об этом 26 октября в эфире Prva TV сообщил президент страны Александр Вучич. "Дружбаны"...
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12 час.
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