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Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам Запада

Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам Запада

Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Такое заявление в интервью ТАСС сделал министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

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Лидия Санникова
С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн. Хотя президент Сербии Александр Вучич и раньше признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны, об объеме таких поставок впервые стало известно из публикации газеты Financial Times.
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сербия окажет Украине помощь на миллионы евро. Об этом 26 октября в эфире Prva TV сообщил президент страны Александр Вучич. &quot;Дружбаны&quot;...
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12 час.

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