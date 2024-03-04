Эксперты назвали 7 признаков предстоящих магнитных бурь, о которых предупредят животные и насекомые Ирэн ОрлонскаяМагнитные бури – это явление, которое может оказать влияние не только на технику и электронику, но и на животный мир.
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